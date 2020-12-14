Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зробив гучну заяву щодо трансферного ринку взимку. Керівник розповів, що клуб розгляне всі пропозиції по гравцях, які надійдуть від інших команд.

Сергій Палкін натякнув на те, що клуб жодним чином не буде перешкоджати трансферу футболіста, якщо у команду надійде серйозна пропозиція. Першу частину сезону Шахтар завершив на другому місці в УПЛ, а от на євроарені виступи "гірників" не були такі впевнені – виліт з Ліги чемпіонів у Лігу Європи, пише 24 канал.

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Трансферна політика Шахтаря

Гендиректор розповів про це у програмі "Великий футбол".

Якщо відійти від персоналій – подорожчали всі. Вся Європа і світ бачили наші виступи, аналізували їх, дивилися. Тому сьогодні наша команда стала дорожче. Цифри назвати складно, тільки ринок зможе оцінити. Ми готові продавати будь-якого футболіста. Головне, щоб задовольняла ціна та умови самого гравця,

– заявив Палкін.

Додамо, що донеччани не зіграли всі 13 турів у чемпіонаті України. В останньому матчі команда Луїша Каштру повинна була зіграти поєдинок у Петровому проти місцевого Інгульця. Але зустріч була офіційно скасована через. Поле не було готове до матчу. Тепер на Інгулець може чекати жорстке покарання – технічна поразка.

Найбільше розголосу було навколо трансферів лідера команди Тайсона та Дентінью. Останній начебто вже вів перемовини з одним із клубів Японії. Але сам бразилець вже спростував цю інформацію. Тайсон також мав велике бажання якнайшвидше покинути український чемпіонат. Але в одному з останніх інтерв'ю заявив, що має ще 6 місяців контракту. тому націлений повністю відпрацювати угоду з "гірниками".