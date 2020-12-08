Ключевой футболист Шахтера бразилец Тайсон уже в январе сможет начать вести переговоры о бесплатном переходе в другой клуб. В легионера Шахтера заканчивается контракт. Лидер "горняков" утверждает, что пока не думает о своем будущем.

На пресс-конференции перед решающим матчем группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Интером Тайсона спросили о его будущем.

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Какой вообще смысл это спрашивать?

Футболист не ожидал такого неудобного вопроса, поэтому заверил, что сосредоточен на Шахтере.

Я даже не знаю, как ответить. Иду я или не иду – эта тема очень часто обсуждается. Какой вообще смысл это спрашивать? Я сейчас полностью сконцентрирован на Шахтере. Это клуб, который помогает мне в течение многих лет,

– сказал Тайсон.

Бразилец утверждает, что отработает свой контракт до конца.

"У меня еще 6 месяцев контракта, я буду здесь работать до самого конца. Буду точно так же стараться и работать с такой же отдачей, как делал это в течение 5 лет", – резюмировал футболист.

Покинет Тайсон ли Шахтер

Контракт футболиста с Шахтером заканчивается 30 июня 2021 года. За пол года до конца соглашения футболист может подписывать контракт с новым клубом.

32-летний Тайсон неоднократно намекал, что хочет перейти в бразильский Интернасьонал. Такие намеки он делал в соцсетях во время общения с друзьями.

В Интернасьонале Тайсона хотел видеть бывший тренер бразильцев Эдуардо Куодет. Он выразил надежду, что игрок перейдет в клуб в 2021 году.

Однако Коудет покинул Интернасьонал и возглавляет испанскую Сельту. Поэтому возвращение Тайсона в Интернасьонал оказалось под угрозой срыва.

Ко вниманию. Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года, когда перешел из харьковского Металлиста за более чем 16 миллионов долларов. За "горняков" он провел 289 матчей, в которых забил 55 голов и отдал 78 результативных передач.