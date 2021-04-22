Луиш Каштру уже получил предложение из Катара, и может возглавить один из местных клубов.

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Кто заменит Каштру

Контракт Каштру с "горняками" заканчивается, а новое соглашение подписано, скорее всего, не будет, потому донецкий клуб ведет интенсивные переговоры с коучем Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Он возглавляет Сассуоло с 2018-го, а контракт заканчивается летом. "Черно-зеленые" под руководством итальянца второй сезон подряд идут на 8 строчке. Также на место Каштру сватали Массимилиано Аллегри.

Достижения Каштру в Шахтере

Наиболее яркими достижениями Каштру за двухлетний период работы с Шахтером является прошлогоднее чемпионство в Украине, а также выход в полуфинал Лиги Европы-2019/20.