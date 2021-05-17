За інформацією джерела, Шахтар за минулий єврокубковий сезон заробив 44,7 мільйона євро призових від УЄФА, а Динамо – 36,5 мільйона.

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Суми вказані без вирахування частини, яку клуби повернуть через наслідки коронавірусу, плюс в них не враховується відсоток від вартості ТВ-трансляцій.

До слова. Обидві команди вилетіли на стадії 1/8 Ліги Європи, проте Шахтар в групі Ліги чемпіонів набрав більше очок, а також має більш високий клубний рейтинг.

Скільки Шахтар та Динамо заробили в єврокубках: