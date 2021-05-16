Помощь от португальского гранда
Победа Порту принесла клубу путевку в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Шахтер мог оказаться вне посева, если бы в квалификацию Лиги чемпионов пробились Порту и ПСЖ, а Манчестер Юнайтед не выиграл бы текущую Лигу Европы.
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Теперь после успеха Порту "горняки" могут не переживать. В квалификации от Португалии сыграет другой клуб – Бенфика. Но она никак будет влиять на позицию Шахтера при посеве. Украинский клуб будет выше по рейтингу любого соперника.
- Порту за один тур до завершения сезона идет на 2 месте в таблице. За 33 поединка португальский клуб заработал 77 очков. Команда уступает лидеру чемпионата Спортингу 5 пунктам.
- Спортинг впервые за 19 лет оформил чемпионство в Португалии.
Среди потенциальных соперников дончан пока известны лишь два имени – турецкий Галатасарай и шотландский Селтик, которому принадлежит контракт украинца Марьяна Шведа. Квалификация Лиги чемпионов стартует в августе 2021 года. Поражение на любом из раундов отправит Шахтер в групповой раунд Лиги Европы.