Помощь от португальского гранда

Победа Порту принесла клубу путевку в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне. Шахтер мог оказаться вне посева, если бы в квалификацию Лиги чемпионов пробились Порту и ПСЖ, а Манчестер Юнайтед не выиграл бы текущую Лигу Европы.

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Теперь после успеха Порту "горняки" могут не переживать. В квалификации от Португалии сыграет другой клуб – Бенфика. Но она никак будет влиять на позицию Шахтера при посеве. Украинский клуб будет выше по рейтингу любого соперника.

Порту за один тур до завершения сезона идет на 2 месте в таблице. За 33 поединка португальский клуб заработал 77 очков. Команда уступает лидеру чемпионата Спортингу 5 пунктам.

Спортинг впервые за 19 лет оформил чемпионство в Португалии.

Среди потенциальных соперников дончан пока известны лишь два имени – турецкий Галатасарай и шотландский Селтик, которому принадлежит контракт украинца Марьяна Шведа. Квалификация Лиги чемпионов стартует в августе 2021 года. Поражение на любом из раундов отправит Шахтер в групповой раунд Лиги Европы.

В нынешнем розыгрыше европейского турнира осталось провести только финал. 29 мая на стадионе "Драгао" в Порту поборются за трофей Манчестер Сити Александра Зинченко и Челси.