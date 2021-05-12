Долгожданное чемпионство

Бывшему клубу Криштиану Роналду удалось за два тура до конца сезона уже завоевать золотые награды сезона. В активе Спортинга 82 очка, а ближайший конкурент Порту уступает лидеру 8 пунктов. Поэтому уже никак экс-клуб Икера Касильяса не сможет навязать борьбу.

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Порта и Бенфика заочно разыграют второе место и вторую путевку от Португалии в групповой раунд Лиги чемпионов. Между клубами только 4 очка разницы.

Спортингу удалось прервать засушливую серию без золотых наград в чемпионате Португалии, которая продолжалась еще с сезона-2001/2002. Португальский клуб, который является одним из самых титулованных команд страны, получил свой 19 трофей в чемпионате.

После матча против Боавишту игроки и тренерский штаб не сдерживали эмоций радости. Футболисты лежали на газоне и не могли поверить в достижение.

Видео эмоций Спортинга после победы

Криштиану Роналду уже поздравил бывший клуб с чемпионством в инстаграме. Звездный португалец выложил фотографию всей команды, которую лаконично подписал.

Поздравляем чемпионов,

– говорится в посте.