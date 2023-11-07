Шахтер – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Донецкий Шахтер во вторник, 7 ноября, проведет матч против Барселоны в Лиге чемпионов. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Барселона доступна на сайте 24 Канала.
Матч между Шахтером и Барселоной состоится в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Это будет формально домашняя игра для "горняков". Однако соперников украинская команда вынуждена принимать далеко за пределами Украины. В этом сезоне домашней ареной избрали "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.
Достойно внимания История матчей между Шахтером и Барселоны: дебют Месси, битва за Суперкубок и четвертьфинал ЛЧВажно! Матч Шахтер – Барселона начнется в 19:45.
Шахтеру в этом матче нужно побеждать, чтобы сохранять шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Пока украинская команда занимает третье место, набрав за три матча три очка. Лидирует в группе Барселона, выигравшей все три матча. А Порту разместился на второй строчке благодаря двум победам.
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Шахтер – Барселона 1:0
Гол: Сикан, 40
Стартовые составы:
- Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон, Сикан
- Барселона: тер Штеген, Алонсо, Кристенсен, Араухо, Жоау Канселу, Гави, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Ферран Торрес, Рафинья, Левандовский
90+8. Конец матча. "Шахтер" победил!!!! 90+7. Невертон получил желтую карточку от арбитра из-за долго шедшего полем на замену 90+7. Марьян Швед вышел на поле вместо Невертона 90+5. Жоау Феликс упал на грани штрафной. Но арбитр показал подниматься – пенальти за это не будет 90+4. Момент у ворот "Шахтера". После навеса с фланга Левандовский сбрасывал под удар партнеру. Но Ракицкий первым оказался на мяче. Хотя после отскока тот попал ему в руку. Но арбитр дал знать, что назначать за такое пенальти не будет 90. Сразу семь минут компенсировал арбитр 87. Невертон отправил мяч в ворота "Барселоны". Но арбитр гол не засчитал, зафиксировав офсайд 86. Келси мог убежать к воротам соперника. Но не сумел обыграть Араухо 81. Последняя замена в составе "Барселоны". Фермин Лопес вышел на поле вместо Гави. 80. Очередная подача или прострел от Ямала. Но снова Ризнык уверенно забрал мяч в руки 77. Опасный контрвыпад от "горняков". Но Зубков отдал слишком сильную передачу в штрафную, куда не успел Матвиенко. 75. Навес с фланга, но Ризнык уверенно играет на выходе и забирает мяч в руки. 73. Еще одна вынужденная замена в составе "Шахтера". Вместо Тараса Степаненко вышел Егор Назарина 68. Опасный удар от Жоау Феликса. Но помешал рикошет. Угловой 67. Невертон получил пас в штрафную. Пробивал почти не глядя на ворота. Но мяч "слетел" с ноги 66. Ямал пробивал головой после навеса от Педри. Но мяч пролетел мимо ворот. 62. Первая замена в составе "Шахтера". Сикан не может продолжить игру после повреждения, полученного после грубой игры Кристенсена. Вместо него вышел Келси 59. Сразу четверо игроков решили заменить в "Барселоне". Вместо Ориоля Ромеу, Феррана Торреса, Рафиньи и Маркоса Алонсо на поле вышли Педри, Жоау Феликс, Ямал и Бальде 58. Ферран Торрес пробил по воротам – к нему отлетел мяч от Левандовского. Но пробил мимо ворот 55. Зубков отдал пас на Сикана в штрафную. С его ударом справился вратарь 54. Заброс от Ромеу на Левандовского в штрафную. Но форвард до мяча не дотянулся, и Ризнык забрал его в руки 50. Кристенсен руками за шею схватил Сикана и завалил его на газон. Но арбитр не заметил этот эпизод 48. Гочолеишвили пошел вперед. И сумел в штрафной площадке сохранить мяч. Но пробивать пришлось с острого угла. Тер Штеген среагировал на этот удар 47. Удар Феррана Торреса. Но издалека и выше ворот 46. Второй тайм начался 45+2. Конец первого тайма 45+2. Араухо подхватил мяч. И решил пойти с ним вперед. Но далеко отпустил мяч от себя, после чего грубо сыграл против Ракицкого, за что получил желтую карточку. 45. Арбитр компенсировал две минуты до первого тайма. 40. "Шахтер" открывает счет в этом матче ! Гочолеишвили получил пас на ход на фланг. И уже оттуда навесил в штрафную. Сикан освободился от опеки Кристенсена и головой в прыжке пробил под самую штангу. Тер Штеген в прыжке пытался добраться, но не дотянулся до мяча. 33. Только в последний момент защитникам "Шахтера" удалось прервать навес в штрафную. Игроки испанского клуба решили "забросать" мяч вперед в штрафную с надеждой, что кому-то удастся таки принять эту передачу 28. Різнык снова решил продемонстрировать свою игру ногами в штрафной площадке под прессингом от соперника. И снова удалось из этого противостояния выйти победителем 25. Прострел от Гочолеишвили с правого фланга. Но слишком сильный прострел от защитника, на который никто из его партнеров не успел 20. Левандовский получил разрезной пас. Но Ризнык вовремя вышел на перехват. Вратарь мяч не задел, и тот вышел за пределы поля 15. Ответ от "блаугранас" – удар Рафиньи издалека. Выше ворот 14. Еще один опасный момент "горняков". В этот раз на ударной позиции оказался Матвиенко. Он пробивал в борьбе с соперником из острого угла. Но голкипер отразил мяч. А после этого добивания у Зубкова не удалось 13. Кристенсен в последний момент успел выбить мяч в подкате. В противном случае Зубков мог бы выйти лицом к лицу на ворота тер Штегена. 11. Гочолеишвили пытался прорваться флангом. Но упал после столкновения с Араухо. Арбитр решил, что нарушения правил в этом моменте не было 9. Гюндоган подхватил мяч во время атаки "Барселоны". Решил пробить, но мяч пролетел выше ворот 6. Атака "Шахтера", но Сикан не смог пройти Араухо. Угловой 3. Несколько рискованно сыграл Ризнык в собственной штрафной, когда решил обыграть Левандовского. После столкновения вратарь оказался на газоне. Медики оказывают ему помощь 2. Ошибка защитников "горняков" чуть не привела к тому, что Левандовский вышел на ворота. Но Гочолаишвили успел отобрать мяч без нарушений 1. Матч начался. Игроки "Барселоны" развели мяч из центра поля Команды вышли на поле. Раздается гимн Лиги чемпионов Матч "Шахтер" – "Барселона" будет обслуживать бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Матч "Шахтер" – "Барселона" начнется в 19:45
Конец матча
Второй тайм начался
ГОООООООЛ!!!!! Шахтер!!!!! СИКАН
Матч начался
90+8. Конец матча. "Шахтер" победил!!!!
90+7. Невертон получил желтую карточку от арбитра из-за долго шедшего полем на замену
90+7. Марьян Швед вышел на поле вместо Невертона
90+5. Жоау Феликс упал на грани штрафной. Но арбитр показал подниматься – пенальти за это не будет
90+4. Момент у ворот "Шахтера". После навеса с фланга Левандовский сбрасывал под удар партнеру. Но Ракицкий первым оказался на мяче. Хотя после отскока тот попал ему в руку. Но арбитр дал знать, что назначать за такое пенальти не будет
90. Сразу семь минут компенсировал арбитр
87. Невертон отправил мяч в ворота "Барселоны". Но арбитр гол не засчитал, зафиксировав офсайд
86. Келси мог убежать к воротам соперника. Но не сумел обыграть Араухо
81. Последняя замена в составе "Барселоны". Фермин Лопес вышел на поле вместо Гави.
80. Очередная подача или прострел от Ямала. Но снова Ризнык уверенно забрал мяч в руки
77. Опасный контрвыпад от "горняков". Но Зубков отдал слишком сильную передачу в штрафную, куда не успел Матвиенко.
75. Навес с фланга, но Ризнык уверенно играет на выходе и забирает мяч в руки.
73. Еще одна вынужденная замена в составе "Шахтера". Вместо Тараса Степаненко вышел Егор Назарина
68. Опасный удар от Жоау Феликса. Но помешал рикошет. Угловой
67. Невертон получил пас в штрафную. Пробивал почти не глядя на ворота. Но мяч "слетел" с ноги
66. Ямал пробивал головой после навеса от Педри. Но мяч пролетел мимо ворот.
62. Первая замена в составе "Шахтера". Сикан не может продолжить игру после повреждения, полученного после грубой игры Кристенсена. Вместо него вышел Келси
59. Сразу четверо игроков решили заменить в "Барселоне". Вместо Ориоля Ромеу, Феррана Торреса, Рафиньи и Маркоса Алонсо на поле вышли Педри, Жоау Феликс, Ямал и Бальде
58. Ферран Торрес пробил по воротам – к нему отлетел мяч от Левандовского. Но пробил мимо ворот
55. Зубков отдал пас на Сикана в штрафную. С его ударом справился вратарь
54. Заброс от Ромеу на Левандовского в штрафную. Но форвард до мяча не дотянулся, и Ризнык забрал его в руки
50. Кристенсен руками за шею схватил Сикана и завалил его на газон. Но арбитр не заметил этот эпизод
48. Гочолеишвили пошел вперед. И сумел в штрафной площадке сохранить мяч. Но пробивать пришлось с острого угла. Тер Штеген среагировал на этот удар
47. Удар Феррана Торреса. Но издалека и выше ворот
46. Второй тайм начался
45+2. Конец первого тайма
45+2. Араухо подхватил мяч. И решил пойти с ним вперед. Но далеко отпустил мяч от себя, после чего грубо сыграл против Ракицкого, за что получил желтую карточку.
45. Арбитр компенсировал две минуты до первого тайма.
40. "Шахтер" открывает счет в этом матче ! Гочолеишвили получил пас на ход на фланг. И уже оттуда навесил в штрафную. Сикан освободился от опеки Кристенсена и головой в прыжке пробил под самую штангу. Тер Штеген в прыжке пытался добраться, но не дотянулся до мяча.
33. Только в последний момент защитникам "Шахтера" удалось прервать навес в штрафную. Игроки испанского клуба решили "забросать" мяч вперед в штрафную с надеждой, что кому-то удастся таки принять эту передачу
28. Різнык снова решил продемонстрировать свою игру ногами в штрафной площадке под прессингом от соперника. И снова удалось из этого противостояния выйти победителем
25. Прострел от Гочолеишвили с правого фланга. Но слишком сильный прострел от защитника, на который никто из его партнеров не успел
20. Левандовский получил разрезной пас. Но Ризнык вовремя вышел на перехват. Вратарь мяч не задел, и тот вышел за пределы поля
15. Ответ от "блаугранас" – удар Рафиньи издалека. Выше ворот
14. Еще один опасный момент "горняков". В этот раз на ударной позиции оказался Матвиенко. Он пробивал в борьбе с соперником из острого угла. Но голкипер отразил мяч. А после этого добивания у Зубкова не удалось
13. Кристенсен в последний момент успел выбить мяч в подкате. В противном случае Зубков мог бы выйти лицом к лицу на ворота тер Штегена.
11. Гочолеишвили пытался прорваться флангом. Но упал после столкновения с Араухо. Арбитр решил, что нарушения правил в этом моменте не было
9. Гюндоган подхватил мяч во время атаки "Барселоны". Решил пробить, но мяч пролетел выше ворот
6. Атака "Шахтера", но Сикан не смог пройти Араухо. Угловой
3. Несколько рискованно сыграл Ризнык в собственной штрафной, когда решил обыграть Левандовского. После столкновения вратарь оказался на газоне. Медики оказывают ему помощь
2. Ошибка защитников "горняков" чуть не привела к тому, что Левандовский вышел на ворота. Но Гочолаишвили успел отобрать мяч без нарушений
1. Матч начался. Игроки "Барселоны" развели мяч из центра поля
Команды вышли на поле. Раздается гимн Лиги чемпионов
Матч "Шахтер" – "Барселона" будет обслуживать бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто.
Матч "Шахтер" – "Барселона" начнется в 19:45