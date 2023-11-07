Шахтер – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер во вторник, 7 ноября, проведет матч против Барселоны в Лиге чемпионов. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Барселона доступна на сайте 24 Канала.

Матч между Шахтером и Барселоной состоится в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Это будет формально домашняя игра для "горняков". Однако соперников украинская команда вынуждена принимать далеко за пределами Украины. В этом сезоне домашней ареной избрали "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

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Важно! Матч Шахтер – Барселона начнется в 19:45.

Шахтеру в этом матче нужно побеждать, чтобы сохранять шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Пока украинская команда занимает третье место, набрав за три матча три очка. Лидирует в группе Барселона, выигравшей все три матча. А Порту разместился на второй строчке благодаря двум победам.

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Шахтер – Барселона 1:0

Гол: Сикан, 40

Стартовые составы:

Шахтер: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон, Сикан

Барселона: тер Штеген, Алонсо, Кристенсен, Араухо, Жоау Канселу, Гави, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Ферран Торрес, Рафинья, Левандовский