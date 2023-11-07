Донецький Шахтар проводить свій четвертий матч в Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича у номінально домашній грі протистоїть Барселоні, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший тайм пройшов за ігрової ініціативи гостей, але донеччани частіше били по воротах. Перед перервою це дозволило "гірникам" відкрити рахунок.

Судаков красиво перевів м'яч на правий фланг, де його підхопив Гочолейшвілі. Грузин подав у центр, де Сікан звільнився від опіки Крістенсена та головою відправив м'яч у ворота. Для Данила це вже третій гол у цій Лізі чемпіонів.

ВІдео голу Сікана: