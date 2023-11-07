Матч между Шахтером и Барселоной состоится в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Это будет формально домашняя игра для "горняков". Однако соперников украинская команда вынуждена принимать далеко за пределами Украины. В этом сезоне домашней ареной избрали "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

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При этом предварительный матч между этими командами тоже проводили не на "родном" стадионе для хозяев. Поскольку "Камп Ноу" находится на реконструкции, Барселона проводит свои домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Льюиса Кумпаньша.

Важно! Матч Шахтер – Барселона начнется в 19:45.

Шахтеру в этом матче нужно побеждать, чтобы сохранять шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Пока украинская команда занимает третье место, набрав за три матча три очка. Лидирует в группе Барселона, выигравшей все три матча. А Порту разместился на второй строчке благодаря двум победам.

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Предыдущий матч между Шахтером и Барселоной закончился победой "блаугранас" со счетом 2:1. После этого обе команды провели по два матча, в том числе с принципиальными соперниками. Шахтер оба матча выиграл – в четвертьфинале Кубка Украины разгромил перволиговую Викторию. А после этого 3 ноября обыграл в Киеве Динамо, что привело к отставке главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

Барселона же дома уступила мадридскому Реалу в "эль класико", пропустив решающий гол в компенсированное арбитром время. А после этого обыграла на выезде Реал Сосьедад – единственный гол в матче был забит на 90+2 минуте.

Стоит отметить, что в этом матче Шахтеру не поможет защитник Ефим Конопля, отбывающий дисквалификацию. А также полузащитники Артем Бондаренко и Олег Очеретько, и нападающий Лассина Траоре – они восстанавливаются после травм. А вот за Барселону не сыграют Фрэнки де Йонг и Серджи Роберто, но восстановились Роберт Левандовский, Гави, Педри и Рафинья.