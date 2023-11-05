"Кроты" уже взяли курс в немецкий Гамбург, где состоится номинально "домашний" матч Шахтера против Барселоны. В заявке команды нет одного из лидеров центра поля Артема Бондаренко, который продолжает восстанавливаться от травмы и Олега Очеретько.

К теме С Левандовским, но без капитана: Барселона объявила заявку на матч против Шахтера в ЛЧ

Почти боевой состав

Следует отметить, что вместе с командой в Германию отправился и фланговый защитник Ефим Конопля, который не поможет "горнякам" против испанского гранда из-за перебора желтых карточек. Поэтому Ефим будет только в роли болельщика.

Заявка Шахтера на матч против Барселоны:

Вратари: Рудько, Пузанков, Ризнык.

Рудько, Пузанков, Ризнык. Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолейшвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Козик, Ракицкий.

Лемкин, Бондарь, Гочолейшвили, Азаров, Чигринский, Матвиенко, Мироши, Козик, Ракицкий. Полузащитники: Кастильо, Степаненко, Эгиналдо, Криськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук.

Кастильо, Степаненко, Эгиналдо, Криськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Назарина, Невертон, Кащук. Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

Важно! Матч Шахтер – Барселона в Лиге чемпионов начнется 7 ноября в 19:45 (по Киеву).

Это будет вторая встреча этих клубов в групповом раунде самого престижного еврокубкового турнира. В предыдущем 3-м туре донецкий клуб уступил "блаугранас" с разницей в один гол 2:1. Единственный мяч в составе "горняков" забил Георгий Судаков.

После 3 туров Барселона лидирует в группе "Н", набрав максимальные 9 баллов. Шахтер, имеющий в своем активе 3 очка после победы над Антверпеном, идет третьим.

Предстоящая встреча будет уже второй для Марино Пушича в Лиге чемпионов, возглавившего команду перед предыдущим матчем против Барселоны.

К слову. Накануне "Шахтер" минимально обыграл Динамо и заставил Мирчу Луческу уйти в отставку. Барселона же вырвала выездную победу 0:1 над Реал Сосьедад.