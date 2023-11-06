Шахтар готується до свого четвертого матчу в рамках Ліги чемпіонів 2023-2024. Донецька команда зіграє у Гамбурзі номінально домашню зустріч проти фаворита групи Барселони, пише 24 канал.

До теми Шахтарю необхідні очки у битві з Барселоною: які шанси у донеччан в Лізі чемпіонів

Турнірне становище команд

Два тижні тому "гірники" дали бій каталонцям, які були ослаблені кадровими проблемами. Втім два голи у першому таймі допомогли команді Хаві забезпечити собі результат, гол Судакова лише скоротив гандикап.

Завдяки тій перемозі Барселона набрала максимум у перших трьох турах і впритул наблизилась до виходу в плей-офф. Для оформлення цього досягнення "блаугранас" треба не програти Шахтарю.

Нагадаємо, що у двох минулих розіграшах ЛЧ Барса завершувала свої виступи вже на стадії групового раунду. Що ж стосується донеччан, то вони наразі треті із трьома балами в активі.

Шахтар бореться за євровесну і є фаворитом у дуелі з Антверпеном. Втім для того, щоб нав'язати боротьбу Порту за вихід в 1/8 фіналу ЛЧ, підопічним Пушича необхідно брати бали із Барселоною.

Читайте також З надією на реванш: у якому складі Шахтар полетів на гру Ліги чемпіонів проти Барселони

Де дивитися матч Шахтар – Барселона

В Україні офіційним транслятором ігор Ліги чемпіонів є онлайн-платформа Megogo. Саме там, на каналі "Megogo Футбол Перший" і буде доступна пряма трансляція матчу Шахтар – Барселона. Початок – о 19:45 за київським часом.

Коментувати зустріч будуть Роберто Моралес та Віталій Кравченко. За годину до старту зустрічі почнеться передматчева студія, де експерти та ведучі розберуть всі аспекти гри на "Фолькспаркштадіон".

Також матч в прямому ефірі покаже онлайн-платформа Volia TV. Окрім цього текстова трансляція гри Шахтар – Барселона буде доступна на сайті 24 каналу.