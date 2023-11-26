Не в оптимальном составе: Шахтер объявил заявку на матч против Антверпена в Лиге чемпионов

Марино Пушич взял с собой в Гамбург 23 исполнителя, среди которых оказался и Артем Бондаренко. А вот на правого защитника Ефима Коноплю тренер не сможет рассчитывать.

Во вторник, 28 ноября, Шахтер проведет свой пятый матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича в Гамбурге примет бельгийский Антверпен. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

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Список Пушича

"Горняки" уже отправились из Украины на матч ЛЧ. Боснийский специалист взял с собой на игру 26 футболистов. Среди потерь Шахтера стоит выделить Ефима Коноплю, получившего травму в матче против Полесья.

: Дмитрий Ризнык, Артур Рудько, Денис Твардовский.: Гиорги Гочолейшвили, Ярослав Ракицкий, Валерий Бондарь, Став Лемкин, Николай Матвиенко, Эдуард Козик, Иракли Азаров, Педриньо, Новатус Мироши.: Тарас Степаненко, Дэнил Кастилло, Георгий Судаков, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Эгиналду, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Невертон, Алексей Кащук.: Даниил Сикан, Кевин Келси, Богдан Вьюник.

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Также из-за повреждений отсутствует и Дмитрий Чигринский. Кроме этого, в заявку не попали Егор Назарина и Марьян Швед, в то время как в основную обойму вернулся Артем Бондаренко.

Напомним, что первая игра против Антверпена выдалась горячей для "горняков". Подопечные Патрика ван Леувена пропустили дважды в первом тайме в Бельгии, но после перерыва выдали камбек, оформив три гола.

Турнирное положение

В общей сложности Шахтер набрал уже шесть очков в этой Лиге чемпионов и почти обеспечил себе как минимум выход в Лигу Европы. Для этого нужно любое из этих трех условий:

не проиграть Антверпену в 5 туре

взять хоть очко против Порту в 6 туре

дождаться потери очков Антверпена против Барселоны в 6 туре

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Кроме того, Шахтер сохраняет шансы и на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Барселона и Порту опережают "горняков" на три балла, поэтому дончанам нужно выигрывать оба последних матча для успеха.