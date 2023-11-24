Лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков своей игрой привлек внимание многих именитых клубов. Они могут попытаться подписать полузащитника "горняков" уже зимой, чтобы выиграть конкуренцию, которая летом может стать только больше.

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Судаков пользуется огромным спросом

Сообщается, что за хавбеком сборной Украины следит уже 10 европейских клубов, большинство из которых точно имеют приставку топ.

Лидерами в гонке за 21-летним футболистом называют Ювентус, который наиболее активно звучит в СМИ рядом с фамилией Судакова, а также Наполи и Боруссию Дортмунд. Они активно отслеживают прогресс украинца с лета 2023 года.

Кроме них в течение сезона-2023/2024 Георгий заинтересовал испанскую Барселону и действующих лидеров Бундеслиги – Баварию и Байер. Также активный интерес проявляют клубы Английской Премьер-лиги: Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл и Вест Хэм.

Отмечается, что скауты всех этих английских клубов присутствовали на матче сборной Украины против Италии, где просматривали игру полузащитника вживую.

В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков сыграл 14 матчей за Шахтер, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Интересно. Ранее стало известно, за какую сумму "горняки" будут готовы продать своего лидера. Речь шла о 40 миллионах евро. Однако, с учетом спроса, есть подозрение, что эта сумма может значительно возрасти и приблизиться к ценнику за Михаила Мудрика, который уплатил лондонский Челси.