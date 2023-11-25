Донецкий Шахтер договорился с Фортуной Ситтард о переходе Иеруна Схейпенса. Пока он работает ассистентом главного тренера нидерландской команды Дэнни Буйса.

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Схейпенс: Сначала проверил, достаточно ли безопасно

Контракт 30-летнего нидерландца с Шахтером будет рассчитан на 1,5 года с опцией пролонгации еще на год. Переход к "горнякам" подтвердил сам Схейпенс.

"Марино искал кого-нибудь с опытом в профессиональном футболе, но кто не слишком коммуникабельный и хочет подчеркнуть собственное видение.

Сначала я проверил, достаточно ли это безопасно. Шахтер играет во Львове, у границы с Польшей. У клуба есть база с полями, где все останавливаются. Поэтому я не буду сидеть в квартире где-нибудь в городе сам", – рассказал нидерландец в комментарии De Limburger.

Ожидается, что в ближайшие дни Схейпенс отправится в Гамбург, где присоединится к Шахтеру. 28 ноября команда Пушича сыграет матч Лиги чемпионов против Антверпена.

Что известно о новом ассистенте Пушиче