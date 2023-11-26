У вівторок, 28 листопада, Шахтар проведе свій п'ятий матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича у Гамбурзі "прийме" бельгійський Антверпен. Початок – о 19:45 за київським часом.

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Список Пушича

"Гірники" вже вирушили з України на матч ЛЧ. Боснійський спеціаліст взяв з собою на гру 26 футболістів. Серед втрат Шахтаря варто виділити Юхима Коноплю, який отримав травму у матчі проти Полісся.

ВОРОТАРІ: Дмитро Різник, Артур Рудько, Денис Твардовський.

ЗАХИСНИКИ: Гіоргі Гочолейшвілі, Ярослав Ракіцький, Валерій Бондар, Став Лемкін, Микола Матвієнко, Едуард Козік, Іраклі Азаров, Педріньо, Новатус Міроші.

ПІВЗАХИСНИКИ: Тарас Степаненко, Деніл Кастілло, Георгій Судаков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егіналду, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Невертон, Олексій Кащук.

НАПАДНИКИ: Данило Сікан, Кевін Келсі, Богдан В'юнник.

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Також через пошкодження відсутній і Дмитро Чигринський. Крім цього, до заявки не потрапили Єгор Назарина та Мар'ян Швед, тоді як до основної обойми повернувся Артем Бондаренко.

Нагадаємо, що перша гра проти Антверпена видалась гарячою для "гірників". Підопічні ще тоді Патріка ван Леувена пропустили двічі у першому таймі в Бельгії, але після перерви видали камбек, оформивши три голи.

Турнірне становище

Загалом Шахтар набрав вже шість очок у цій Лізі чемпіонів та майже забезпечив собі як мінімум вихід у Лігу Європи. Для цього потрібна будь-яка із цих трьох умов:

не програти Антверпену у 5 турі

взяти бодай очко проти Порту у 6 турі

дочекатись втрати очок Антверпена проти Барселони у 6 турі

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Окрім цього, Шахтар зберігає шанси і на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Наразі Барселона та Порту випереджають "гірників" на три бали, тому донеччанам треба вигравати обидва останні матчі для успіху.