Во вторник, 28 ноября, Шахтер проведет свой пятый матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Марино Пушича в Гамбурге примет бельгийский Антверпен. Начало – в 19:45 по киевскому времени.
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Список Пушича
"Горняки" уже отправились из Украины на матч ЛЧ. Боснийский специалист взял с собой на игру 26 футболистов. Среди потерь Шахтера стоит выделить Ефима Коноплю, получившего травму в матче против Полесья.
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Также из-за повреждений отсутствует и Дмитрий Чигринский. Кроме этого, в заявку не попали Егор Назарина и Марьян Швед, в то время как в основную обойму вернулся Артем Бондаренко.
Напомним, что первая игра против Антверпена выдалась горячей для "горняков". Подопечные Патрика ван Леувена пропустили дважды в первом тайме в Бельгии, но после перерыва выдали камбек, оформив три гола.
Турнирное положение
В общей сложности Шахтер набрал уже шесть очков в этой Лиге чемпионов и почти обеспечил себе как минимум выход в Лигу Европы. Для этого нужно любое из этих трех условий:
- не проиграть Антверпену в 5 туре
- взять хоть очко против Порту в 6 туре
- дождаться потери очков Антверпена против Барселоны в 6 туре
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Кроме того, Шахтер сохраняет шансы и на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Барселона и Порту опережают "горняков" на три балла, поэтому дончанам нужно выигрывать оба последних матча для успеха.