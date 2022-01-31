Шабанов покинет киевское Динамо: игрок отправился в новый клуб для подписания контракта

Киевское Динамо зимой 2022 года активно продает или отправляет в аренду своих игроков. Очередным футболистом, который покинет клуб, станет центральный защитник Артем Шабанов.

29-летний защитник почти не играл в этом сезоне за Динамо после того, как вернулся из аренды из польской Легии – лишь шесть матчей в чемпионате, а также по одной игре в Лиге чемпионов и Кубке Украины (где он отметился забитым голом).

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Не отправился он с командой и на второй начально-тренировочный сбор в Турцию.

Продолжит же карьеру Шабанов в венгерском МОЛ Фехервар. Игрок уже отправился туда для подписания соглашения. При этом речь идет не об аренде, а полноценном трансфере.

Стоит добавить, что в этот клуб во время зимнего трансферного окна перешел еще один игрок Динамо – Богдан Леднев. Но полузащитник отправился туда в аренду.

В целом во время зимнего трансферного окна Динамо потеряло немало игроков основного состава: