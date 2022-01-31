29-річний захисник майже не грав в цьому сезоні за Динамо після того, як повернувся з оренди з польської Легії – лише шість матчів в чемпіонаті, а також по одній грі в Лізі чемпіонів та Кубку України (де він відзначився забитим голом).
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Не відправився він з командою і на другий начально-тренувальний збір до Туреччини.
Продовжить же кар'єру Шабанов в угорському МОЛ Фехервар. Гравець вже відправився туди для підписання угоди. При цьому мова йде не про оренду, а повноцінний трансфер.
Варто додати, що в цей клуб під час зимового трансферного вікна перейшов ще один гравець Динамо – Богдан Лєднєв. Але півзахисник відправився туди в оренду.
Загалом під час зимового трансферного вікна Динамо втратило чимало гравців основного складу:
- Віталій Миколенко був проданий в Евертон;
- Владислав Супряга відправився в оренду в Сампдорію;
- Ерік Рамірес виступатиме за хіхонський Спортінг на правах оренди.