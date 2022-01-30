Динамо лишилось нападающего

Киевское Динамо решило избавиться от еще одного игрока линии атаки. На этот раз в аренду ушел венесуэлец Эрик Рамирес.

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Футболист был арендован хихонским Спортингом. Аренда будет действовать до конца сезона-2021/2022. После завершения сделки испанский клуб сможет использовать опцию с правом выкупа легионера.

Новый клуб Рамиреса выступает во второй по силе лиге Испании – Сегунде. После 25 туров клуб с 32 очками занимает только 13-ю строчку в таблице.

Отметим, что в хихонском клубе выступают два украинца – Василий Кравец и Богдан Милованов.

Карьера Рамиреса в Динамо