Динамо лишилось нападающего
Киевское Динамо решило избавиться от еще одного игрока линии атаки. На этот раз в аренду ушел венесуэлец Эрик Рамирес.
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Футболист был арендован хихонским Спортингом. Аренда будет действовать до конца сезона-2021/2022. После завершения сделки испанский клуб сможет использовать опцию с правом выкупа легионера.
Новый клуб Рамиреса выступает во второй по силе лиге Испании – Сегунде. После 25 туров клуб с 32 очками занимает только 13-ю строчку в таблице.
Отметим, что в хихонском клубе выступают два украинца – Василий Кравец и Богдан Милованов.
Карьера Рамиреса в Динамо
- Эрик Рамирес впервые пришел к "бело-синим" в середине июля 2021 года. Однако закрепить за собой место основного игрока в команде Мирчи Луческу не удалось.
- В сезоне-2021/2022 провел за Динамо 7 матчей, в которых забил один гол и однажды ассистировал партнеру по команде.
- Его контракт с динамовцами рассчитан до конца июня 2022 года.