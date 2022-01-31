29-річний захисник майже не грав в цьому сезоні за Динамо після того, як повернувся з оренди з польської Легії – лише шість матчів в чемпіонаті, а також по одній грі в Лізі чемпіонів та Кубку України (де він відзначився забитим голом).

Читайте також Не лише Евертон: хто ще хоче купити Яремчука в Бенфіки

Не відправився він з командою і на другий начально-тренувальний збір до Туреччини.

Продовжить же кар'єру Шабанов в угорському МОЛ Фехервар. Гравець вже відправився туди для підписання угоди. При цьому мова йде не про оренду, а повноцінний трансфер.

Варто додати, що в цей клуб під час зимового трансферного вікна перейшов ще один гравець Динамо – Богдан Лєднєв. Але півзахисник відправився туди в оренду.

Загалом під час зимового трансферного вікна Динамо втратило чимало гравців основного складу: