Сезон в Первой и Второй лигах официально досрочно окончен
Источник:УАФ
Полномасштабное вторжение России в Украину приостановило спортивную жизнь страны. Все футбольные состязания досрочно закончились.
Теперь уже официально
Еще раньше президент УАФ Андрей Павелко заявлял, что во всех футбольных лигах досрочно окончен сезон-2021/2022. Клубы Первой и Второй лиг отыграли только один круг. Совет Профессиональной футбольной лиги Украины официально объявил о досрочном окончании.
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Клубы Первой и Второй лиг отыграли только один круг. Команды. занявшие последние места в группах "А" и "Б" Второй лиги, не покинут дивизион.
Пока неизвестно, кто из клубов повысится в классе. Для решения этих вопросов будут созданы обсуждения, в которых примут участие представители ПФЛ, УПЛ и УАФ.
На момент остановки харьковский Металлист и Львовские Карпаты были лидерами Первой и Второй лиги соответственно.
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Напомним. что еще 26 апреля УПЛ сообщила о досрочном окончании сезона УПЛ 2021/2022. А уже 2 мая УАФ официально утвердило это решение. Команды сохранили за собой те места, которые были в первом круге.
Донецкий Шахтер в борьбе за чемпионство опередил киевское Динамо. Отставание киевлян от "горняков" составило всего два очка. Интересно, что за досрочное окончание чемпионата проголосовали даже динамовцы, ведь продолжение чемпионата в такой сложной ситуации было невозможно.
Бронзовую третью позицию заняло Днепр-1. Награждения призеров не было и не будет.
Как война повлияла на украинский футбол
- Спортивный журналист Игорь Бурбас заявлял, что в конце мая станет известно, кто перейдет в УПЛ. Но ни один из клубов не покинет элитный дивизион.
- От Украины в еврокубки на следующий сезон будут поданы 5 заявок – Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла. Как раз в такой последовательности клубы закончили первую часть сезона.
- Шахтер уж точно сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в новом розыгрыше еврокубков. Это стало возможным благодаря выходу Ливерпуля в финал турнира в нынешнем сезоне. "Мерсисайдцы" выбили из борьбы испанский Вильярреал.