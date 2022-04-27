Футбола в этом сезоне больше не будет

Война поставила на паузу весь украинский спорт, исключением не стал футбольный сезон. Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что вслед за УПЛ свой сезон досрочно окончен в Первой и Второй лигах.

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По словам главы Ассоциации, военное время в Украине продлили еще на месяц, а после его окончания не было бы времени сыграть второй круг чемпионатов. Потому все клубы единогласно проголосовали за досрочное окончание.

"Решение единогласное, единодушное [о досрочном завершении сезона УПЛ]. Я считаю, что клубы приняли свое решение, которое будет утверждено Исполкомом УАФ. Оно есть время, потому что продлен срок военного положения. А после завершения военного положения уже не было бы времени продолжение этого чемпионата. Мы примем это решение, когда к нам придет протокол. Такое же решение будет в ПФЛ, о завершении чемпионатов в Первой и Второй лиге", – сказал Павелко.

Пока неизвестно, будет ли повышение клубов в лигах.

Любопытно. В момент остановки харьковский Металлист возглавлял таблицу Первой лиги, а во Второй лидировали львовские Карпаты.