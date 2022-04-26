Досрочный чемпион, но без наград

26 апреля в формате видеоконференции прошло заседание клубов УПЛ. Представители всех команд единогласно проголосовали за досрочное окончание сезона-2021/2022.

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из-за войны нет возможности возобновить сезон. Потому клубы закончат сезон на тех местах, которые заняли по итогам первой части сезона.

Чемпионом страны станет Шахтер, на момент начала войны опережавший Динамо на два очка. Интересно, что за досрочное окончание чемпионата проголосовали даже киевляне, являющиеся главными конкурентами "горняков" за "золото".

"Бронзу" примет Днепр-1. Однако награждение призеров не состоится.

Аннулированный Кубок и заявка на еврокубки

По информации журналиста Игоря Бурбаса, розыгрыш Кубка Украины будет аннулирован. Что касается еврокубков, то на следующий сезон от страны будут поданы 5 заявок – Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла. Как раз в такой последовательности клубы закончили первую часть сезона.

Ни один из клубов не покинет УПЛ, а список команд, которые поднимутся в элитный дивизион, будет известен несколько позже (25 мая).

Бурбас отметил, что судьба в следующем сезоне будет зависеть от продолжительности войны в Украине.