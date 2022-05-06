Будут играть в соседней стране

Женскую сборную Украины ждет еще два домашних поединка в отборе чемпионата мира-2023. из-за войны "сине-желтые" не смогу сыграть встречи на глазах родных болельщиков. Руку помощи снова протянула Польша.

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24 июня подопечные Луиса Кортеса сыграют против Шотландии. Через четыре дня (28 июня) Украина проведет матч против Венгрии.

Оба поединка состоятся на стадионе в польском Жешуве. Время встреч будет известно несколько позже.

Напомним, что до полномасштабного вторжения России в Украину эти домашние матчи должны были состояться 8 и 12 апреля. Война перенесла на более позднюю дату встречи мужской сборной в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

В общем, команда Кортеса должна собрать еще четыре поединка, два из которых на выезде против Фарерских островов и мощной Испании.

Календарь матча сборной Украины

24 июня. Украина – Шотландия

– Шотландия 28 июня. Украина – Венгрия

– Венгрия 02 сентября. Фарерские острова – Украина

06 сентября. Испания – Украина

Ранее испанский наставник украинской команды заявлял, что его подопечным по силам удачно отыграть отборочные матчи, которые осталось доиграть. Под руководством Луиса Кортеса сборная торжествовала на турнире в Turkish Women`s Cup. Отпраздновала команда эту победу с украинским флагом.

Ситуация сборной в таблице

После четырех сыгранных матчей Украина идет на четвертом месте в турнирной таблице. Украинская сборная уступает ближайшему конкуренту, который Венгрия, пятью очками.

Подробности. В первых четырех встречах Украина одержала только одну победу (над Фарерскими островами 4:0), расписали одну мировую на выезде с Шотландией (1:1) и потерпели два поражения – от Испании (0:6) и Венгрии (4:2).

"Сине-желтые" забили в ворота соперников семь голов. Пропустили 11 мячей.

Шесть пунктов больше в Шотландии. Лидером таблицы является Испания, которая показывает 100-процентный результат – шесть побед в шести матчах (18 баллов).

Аутсайдером группы "В" есть Фарерские острова. Эта сборная еще не размочила ноль в своей графе очков.