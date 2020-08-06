Испанская "Севилья" не почувствовала сопротивления итальянской "Ромы" в 1/8 финала Лиги Европы. Испанцы 6-го августа нанесли поражение "Роме" и вышли в следующий раунд.

Севилья – Рома 2:0

Голы: Регилон, 22, Ен Несири, 44

Удаление: Манчини, 90+10 (Рома)

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Перед игрой

Сезон 2019/2020 никак нельзя назвать удачным для "Ромы", которая финишировала в Серии А 5-й, пишет 24 канал. За это команда не получила путевку в Лигу чемпионов.

В то же время в последний момент в топ-4 чемпионата Испании прошла "Севилья", поэтому гарантировала себе выступление в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Зато "Рома" может пробиться в Лигу чемпионов только в случае победы в Лиге Европы.

Из-за пандемии COVID-19 первый матч между командами не состоялся. В УЕФА решили, что клубы проведут одну игру, по итогам которой определят судьбу путевки в четвертьфинал.

Также следует отметить, что игра проходила на нейтральном поле в немецком Дуйсбурге.

Ход поединка

Испанский клуб со стартовых минут захватил инициативу и действовал с позиции силы. Первый острый момент на 6 минуте был у Окампоса. Игрок "Севильи" нанес мощный удар почти из пределов штрафной, но Лопес отвел угрозу.

Через несколько минут стопроцентный момент получил Кунде. Центрбек "Севильи" пришел в штрафную "волков" на угловой. После навеса защитник пробил головой и попал в перекладину.

На 22 минуте "Севилья" таки воплотила свое преимущество в гол. Серихо Регилон на правом фланге, как на велосипеде объехал защитников, ворвался в штрафную и легко переиграл Лопеса – 1: 0.

Удвоить преимущество испанцев имел все шансы Навас. Хесус получил разрезную передачу от Фернандо, обыграл голкипера, но не успел переправить мяч в пустые ворота.

Первая угроза у ворот "Севильи" возникла на 35 минуте. Диего на грани фола встретил в штрафной Джеко. После этого Дзаньоло получил шанс нанести удар, но защитники заблокировали выстрел.

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Испанцы разогнали быструю атаку, после которой Окампос прострелил с линии ворот На Ен Несири. Тот легко попал в пустые ворота.

После перерыва "Рома" наконец включилась в игру. На 50 минуте остро пробил Мхитарян, но его выстрелу немного не хватило точности – мяч пролетел мимо штанги.

"Севилья" ответила на остроту "волков" ударом в высоком прыжке от Окампоса. Голкипер "Ромы" уверенно забрал мяч в руки и не позволил себя огорчить в третий раз.

Вернуть интригу в игру мог Джеко. Эдин на 70 минуте из пределов штрафной пробил с разворота. Мяч после его прострела пролетел над девяткой ворот Боно.

"Севилья" держала игру под контролем, поэтому "Роме" так и не удалось хотя бы наиграть на один гол. 2:0 – "Севилья" уверенно вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

Уже на 10-й компенсированной игре на удаление наиграл Манчини, однако это никак не повлияло на игру.

Севилья – Рома видеообзор