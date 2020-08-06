Іспанська "Севілья" не відчула опору італійської "Роми" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Іспанці 6-го серпня завдали поразки "Ромі" та вийшли до наступного раунду.

Севілья – Рома 2:0

Голи: Регілон, 22, Ен Несірі, 44

Вилучення: Манчіні, 90+10 (Рома)

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Перед грою

Сезон 2019/2020 аж ніяк не можна назвати вдалим для "Роми", яка фінішувала в Серії А 5-ю, пише 24 канал. Через це команда не отримала путівку у Лігу чемпіонів.

Водночас в останній момент у топ-4 чемпіонату Іспанії заскочила "Севілья", тому гарантувала собі виступ у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Натомість "Рома" може пробитися у Лігу чемпіонів тільки у випадку перемоги в Лізі Європи.

Через пандемію COVID-19 перший матч між командами не відбувся. В УЄФА вирішили, що клуби проведуть одну гру, за підсумками якої й визначать долю путівки у чвертьфінал.

Також слід зазначити що гра відбувалася на нейтральному полі в німецькому Дуйсбурзі.

Хід поєдинку

Іспанський клуб зі стартових хвилин захопив ініціативу та діяв з позиції сили. Перший гострий момент на 6 хвилині був в Окампоса. Гравець "Севільї" завдав потужного удару майже з меж штрафного, проте Лопес відвів загрозу.

Через декілька хвилин стовідсотковий момент мав Кунде. Центрбек "Севільї" прийшов у штрафний "вовків" на кутовий. Після навісу оборонець пробив головою та влучив у поперечину.

На 22 хвилині "Севілья" таки втілила свою перевагу в гол. Серіхо Регілон на правому фланзі, мов на велосипеді об'їхав оборонців, увірвався у штрафний та легко переграв Лопеса – 1:0.

Подвоїти перевагу іспанців мав усі шанси Навас. Хесус отримав розрізну передачу від Фернандо, обіграв голкіпера, але не встиг переправити м'яч у порожні ворота.

Перша загроза біля воріт "Севільї" виникла на 35 хвилині. Дієго на межі фолу зустрів у штрафному Джеко. Після цього Дзаньоло отримав шанс завдати удару, але оборонці заблокували постріл.

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Ще до перерви "Севілья" таки забила другий гол. Іспанці розігнали швидку атаку, після якої Окампос прострілив з лінії воріт на Ен Несірі. Той легко влучив у порожні ворота.

По перерві "Рома" нарешті увімкнулася у гру. На 50 хвилині гостро пробив Мхітарян, але його пострілу трішки забракло точності – м'яч пролетів повз стійку.

"Севілья" відповіла на гостроту "вовків" ударом у карколомному стрибку від Окампоса. Голкіпер "Роми" впевнено забрав м'яч до рук та не дозволив себе засмутити втретє.

Повернути інтригу в гру міг Джеко. Едін на 70 хвилині з меж штрафного пробив з розвороту. М'яч після його прострілу пролетів над дев'яткою воріт Боно.

"Севілья" тримала гру під контролем, тому "Ромі" так і не вдалося бодай награти на один гол. 2:0 – "Севілья" впевнено вийшла до чвертьфіналу Ліги Європи.

Уже на 10-й компенсованій грі на вилучення награв Манчіні, однак це ніяк не вплинуло на гру.

Севілья – Рома відеоогляд