5 и 6 августа проходят матчи 1/8 финала Лиги Европы. Результаты – на сайте Спорт24.

Шахтер – Вольфсбург 3:0

Гол: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Удаление: Хочолава, 68 – Брукс, 70

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"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Три гола "горняки" забили в конце матча – на 89, 90+1 и 90+3 минутах.

До этого времени команды играли десять на десять. От "Шахтера" удалили Хочолаву, а "Вольфсбруга" – Брукса.

Копенгаген – Истанбул Башакшехир 3: 0

Голы: Винд, 4, 53 (пен.), Фальк, 62

"Истанбул Башакшехир" и "Копенгаген" встретились в битве за место в четвертьфинале. В первом матче минимально победили турки, поэтому хозяев устраивала только победа с преимуществом в два мяча. И им это удалось – 3:0.