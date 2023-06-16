Золотая связка украинцев сработала: Цыганков с паса Мудрика забил победный гол македонцам

Вингер Жироны Виктор Цыганков во втором матче подряд отличился забитым голом. Результативный удар экс-динамовца вывел команду Реброва вперед в матче с Северной Македонией.

Сборная Украины провела два противоположных тайма во втором матче отбора Евро-2024 против Северной Македонии. Беспомощность наших футболистов воплотились в два гола "красных львов" в первой 45-минутке, пишет 24 Канал.

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Неизвестно, что говорил Сергей Ребров в перерыве своим подопечным, но во второй тайм они вышли совершенно другой командой. Сначала защитник Борнмута Илья Забарный с углового сократил разрыв в счете к минимуму.

А уже на 68-й минуте "сине-желтые" сравняли счет. Ефим Конопля воспользовался пасом вингера Челси Михаила Мудрика и восстановил паритет - 2:2.

А победную точку в матче поставил Виктор Цыганков. Игрок Жироны обыграл в воздухе защитника хозяев поля и отправил мяч в сетку ворот македонцев. Кстати, голевой пас на Виктора исполнил все тот же Мудрик.

Видео гола Цыганкова

Виктор Цыганков отличился во втором матче подряд. Напомним, что в товарищеском поединке против Германии украинец записал на свой счет дубль.