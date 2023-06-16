Подопечные Сергея Реброва ничего не смогли противопоставить Северной Македонии в первом тайме матча отбора на чемпионат Европы-2024. Хозяева поля воспользовались ошибками украинцев и забили два гола в ворота Трубина, пишет 24 Канал.

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Сначала Энис Барди реализовал пенальти за игру рукой Николая Матвиенко. А потом хавбек Наполи Элиф Эльмас эффектным ударом шокировал футбольных болельщиков Украины.

Однако на второй тайм украинцы вышли с совсем другим настроением. Подопечные Реброва добились своего на 61-й минуте поединка. Защитник Борнмута Илья Забарный подключился к розыгрышу углового и головой переправил мяч в сетку ворот "красных львов". 2:1 – украинцы сократили разрыв в счете до минимума.

Видео гола Забарного

Кстати, этот гол стал дебютным для Ильи Забарного в сине-желтой футболке национальной команды.