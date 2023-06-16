Сборная Украины проводит второй матч по квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва играют на выезде против Северной Македонии, пишет 24 канал.

Следите с нами Северная Македония – Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024

Первый тайм "сине-желтые" провалили, пропустив два мяча. Впрочем, после перерыва наша команда начала камбэк. Сначала Забарный сократил расстояние в счете, забив после углового.

А уже на 68-й минуте Украина сравняла счет. Сделал это Ефим Конопля, который после перерыва вышел вместо Александра Тимчика. Львиная заслуга в голе принадлежит Михаилу Мудрику, совершившему дриблинг на фланге.

Хавбек Челси смог прострелить на набегающего Коноплю. Ефимным пушечным ударом прошил Димитриевски. Для защитника Шахтера это первый гол в футболке национальной команды.

Видео гола Конопля: