Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной. Речь идет о Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьезе.

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У Украины нет права на ошибку

У "лазурной" сборной возникли трудности перед важными матчами квалификации к Евро-2024. Дело в том, что расположение коллектива покинули два ведущих итальянских футболиста, а именно полузащитник Ромы и вингер Ювентуса Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза соответственно. Оба исполнителя получили повреждения из-за чего отправились домой, поэтому не смогут помочь своей главной команде в ближайших поединках в рамках отбора в континентальный турнир.

Интересно, что "Скуадра Адзурра" ждут две очень веские встречи, а именно против Северной Македонии, которая состоится 9 сентября, а также со сборной Украины (12 сентября), которая является одним из главных конкурентов итальянцев за право на выход на Евро-2024. "Лазуру" – топовый коллектив, поэтому команда точно будет иметь достойную замену Пеллегрини и Кьези. Также стоит отметить, что предстоящие поединки в квалификации станут дебютными для нового тренера сборной Италии Лучано Спаллетти, которая за два матча отбора получила три балла и занимает третье место в группе (первые – англичане, вторые – украинцы).

Напомним. Сборная Украины перед итальянцами, 9 сентября, встретится со сборной Англии, которую "сине-желтым" всего лишь раз в истории удавалось победить. Трем львам с украинцами не поможет ряд ведущих игроков, таких как: Александр-Арнольд, Джеймс, Маунт, Мингс, Стоунс и Шоу. Наша главная сборная накануне игры с англичанами и итальянцами потеряла Николая Шапаренко, вместо которого вызвали Александра Пихаленко. также под вопросом участие Андрея Ярмоленко.

Кьеза и Пеллегрини в этом сезоне