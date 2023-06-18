"Таких людей нужно лишать гражданства": Ломаченко снова жестко досталось на орехи
Источник:5 канал
Василий Ломаченко снова попал под радикальный каток. Украинский боксер продолжает купаться в волне критику, которая беспощадно уносится на него.
Сергей Стаховский поделился своим мнением о позиции Василия Ломаченко. Бывший украинский теннисист желает жесточайшего наказания боксеру.
Достойно внимания Василий – украинец, поддерживающий свою страну, – Усик о патриотической позиции Ломаченко
Никаких поблажек
Сергей Стаховский отметил, что даже если украинские спортсмены побеждают на международной арене, а потому поднимается "сине-желтый" флаг и раздается гимн Украины, однако они занимают раздельную с Россией позицию, то это огромный минус для страны в целом. Потому что это демонстрирует разветвление и непосредственно начинает возникать вопрос типа: "Ломаченко же у вас ого-го, если он так считает, может быть, не все так, как вы говорите".
Бывший теннисист ведет к тому, что успешные спортсмены – не только лицо нашего государства, а своеобразные лидеры мнений, поэтому важно, чтобы они сидели на одном стуле. Также Стаховский отметил, что никогда не видел ни одного боя Василия Ломаченко и никогда не собирается их смотреть, поскольку Сергей хочет полностью бойкотировать таких "неопределенных" спортсменов.
Я очень рад, что у меня есть наградное оружие, при встрече с ним я не буду боксировать, если он начнет там что-нибудь рассказывать. Я уверен, что таких людей нужно лишать гражданства. Здесь даже без вопросов. Если ты не считаешь эту страну своей, считаешь православную церковь чем-то, что нужно поддерживать. Мы строим, к сожалению, такие радикальные вещи – сейчас они нужны,
– считает Стаховский.
"Проколы" Ломаченко
- Боксер выкладывал у себя на странице в Инстаграмме фото из процесса выпекания просвиры – маленького литургического хлеба. Ломаченко обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.
- Василий публиковал две части интервью со скандальным Митрополитом Лукой, вызвавшим немалое возмущение среди подписчиков.
- 13 декабря украинский боксер также опубликовал фото с Митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ МП Лукой, против которого были введены санкции.
- Василий Ломаченко выставил у себя на странице Инстаграм публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата Такой жест со стороны боксера и стал основанием внесение Ломаченко в список госпредателей.
- Также боксер в свое время заявлял, что никто, кроме Бога, не сможет помочь Украине в войне с Россией. За такую позицию Ломаченко разнес украинский актер предложил Василию интересную альтернативу его мнению.
- К тому же, на одной из пресс-конференций Ломаченко появился на публике. в футболках с надписью "ПСЛМ 33" и "Псалом 103".