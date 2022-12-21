На школьной доске до сих пор 23 февраля: Стаховский посетил адский Бахмут – эмоциональные фото

Сергей Стаховский продолжает активно помогать военным и даже ездить в горячие точки на фронте. Бывший теннисист посетил многострадальный Бахмут.

Украинский спортсмен после 24 февраля вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. С тех пор Стаховский помогает и поддерживает наших защитников, отдающих жизнь за свободу страны.

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Стаховский: Никогда не простим

Сергей уже неоднократно ездил в обстрелянные украинские города. В этот раз бывший теннисист приехал в Бахмут, который уже долгое время остается самой горячей точкой на передовой.

Стаховский сделал фото в разбомбленной школе, где застыло время. На школьной доске до сих пор мелом написано "23 февраля". Именно в тот день у учеников был последний свой урок перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Никогда не простим украденное детство,

– подписал фотографию Сергей.



Стаховский приехал в Бахмут / Скриншот со сторис Сергея



Стаховский в Бахмуте / Скриншот со сторис Сергея

Ранее Стаховский в компании еще одного бывшего украинского теннисиста Александра Долгополова возили в Бахмут помощь для наших военных. Отметим, что Долгополов увез семью в безопасное место, а сам вернулся в Украину, чтобы вместе с земляками выгонять врага из страны.

Стаховский приезжал на Итоговый турнир ATP в военной форме. Мужская ассоциация вместе со зрителями отблагодарили и наградили теннисистов, закончивших карьеру в этом сезоне, среди которых был и украинец.