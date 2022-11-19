Церемония прошла во время Итогового турнира ATP. На нее Стаховский прибыл в форме Национальной гвардии Украины.

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"У меня не было другого выбора, как присоединиться к защите нашей страны в начале войны. Выйти в этой форме – это был единственный вариант, при котором я бы мог быть здесь. В моей стране продолжается война и через несколько недель я вернусь на фронт. Я очень благодарен АТР, что они позволили мне быть одетым именно так", – рассказал теннисист.

Что касается самой войны, то Стаховский убежден, что Украина сможет вернуть себе все территории, которые до этого оккупировала Россия. Вот только после окончания войны мира между Украиной и Россией не будет.

"Это будет невозможно для целых поколений украинцев и россиян. Нет оправданий тому огромному количеству людей, которых Путин замучил и убил", – подчеркнул Стаховский.

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Что касается российского диктатора Владимира Путина, то ему лучше не попадаться лицом к лицу со Стаховским.

"Я бы, наверное, имел в руках пистолет, я бы ему ничего не говорил, а просто бы застрелил", – коротко резюмировал Стаховский.