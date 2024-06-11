Во вторник, 11 июня, в Кишиневе подопечные Сергея Реброва разгромили Молдову со счетом 4:0. У "сине-желтых" голами отметились Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков.
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Искренняя поддержка Украины от президента Молдовы
За ходом событий в матче с трибуны стадиона "Зимбру" внимательно наблюдала президент Молдовы Майя Санду. Несмотря на разгромный счет на табло она после поединка подошла к футболистам сборной Украины.
Президент Молдовы пожелала нашим ребятам успеха на чемпионате Европы-2024, который стартует 14 июня.
Майя Санду обратилась к игрокам сборной Украины / фото УАФ
Когда Украина начнет выступление на Евро
- Напомним, что "сине-желтые" на групповом этапе сыграют в квартете Е. Соперниками украинцев будут сборные Румынии, Словакии и Бельгии.
- Свой первый поединок на континентальном первенстве команда Сергея Реброва сыграет 17 июня против Румынии. Следующие поединки состоятся 21 июня (Словакия) и 26 июня (Бельгия).
- Две лучшие команды из группы автоматически выйдут в 1/8 финала. Из шести третьих из каждого квартета продолжат борьбу за трофей еще четыре сборные.