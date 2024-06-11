Підопічні Сергія Реброва в останньому контрольному поєдинку перед Євро-2024 розгромили Молдову з рахунком 4:0. На 30-й хвилині першого тайму прикрої травми зазнав Віталій Миколенко.

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Ребров заспокоїв уболівальників збірної

Захисник Евертона травмувався після зіткнення із гравцем збірної Молдови Артуром Крачуном. Віталій спочатку спробував продовжити поєдинок, але потім попросив заміни.

Головний тренер збірної України випустив замість Миколенка Олександра Зінченка. Вже після матчу Ребров прокоментував травму свого футболіста.

За словами тренера, Миколенка турбує гомілкостоп. Втім, Сергій Станіславович не втрачає оптимізму та сподівається на швидке одужання провідного захисника.

"Це інший гомілкостоп, не той самий, що був травмований. Сподіваюся, що після обстеження все буде нормально.

Миколенко вже пройшов МРТ-обстеження, завтра буде ще одне. Побачимо, що станеться. Але я почуваюся значно спокійніше, ніж у момент травми", – зауважив Ребров.

Чергова травма Миколенка