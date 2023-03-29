Отказался комментировать слухи: Ребров резко ответил о работе в сборной Украины
Источник:Украинский футбол
Неопределенность с главным тренером сборной Украины рождает большое количество инсайдов. Однако комментарий наставника Аль-Айна Сергея Реброва не смог развеять слухи.
Национальная сборная Украины с поражение против Англии (0:2) стартовала в отборе Евро-2024. В этом матче действиями футболистов руководил исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань. Кто выведет "сине-желтых" на следующий поединок остается загадкой.
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Резкий ответ Реброва о слухах
По сообщению инсайдеров, основной кандидат на место главного тренера сборной Сергей Ребров может продолжить работу на Ближнем Востоке. Поэтому журналисты поинтересовались у тренера Аль-Айна его планами по сборной Украины.
В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен это все комментировать? Я озвучил свою позицию по работе в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация этого инсайда, вы спросите у него,
– ответил Ребров.
- Отметим, что в УАФ надеются подписать контракт с Сергеем Ребровым. Вице-президент Ассоциации Алексей Михайличенко недавно подтвердил эту информацию.
- Сам Сергей Ребров не раз заявлял о желании работать с главной командой страны. Однако до завершения действия контракта с Аль-Айном, рассчитанного до конца июня 2023 года, он остается работать в чемпионате ОАЭ.
- Следующие два поединка сборная Украины сыграет в июне: 16 июня против Северной Македонии, 19 – с Мальтой. В этот период еще будет действовать контракт Реброва с Аль-Айном.