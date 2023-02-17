48-летний наставник связан контрактом с Аль-Айном до конца июня 2023 года. Следующей ступенью Сергея Реброва может стать как раз должность в сине-желтой команде.

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Михайличенко: Рано говорить, но есть кандидатуры, мы надеемся

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Алексей Михайличенко попытался прояснить всю ситуацию вокруг будущего кандидата на должность главного тренера сборной, которую ранее возглавлял Александр Петраков.

Однако какого-либо конкурентного ответа представитель УАФ не дал. Вновь все эти заявления о различных планах начали звучать из уст на этот раз вице-президента Ассоциации. Михайличенко подтвердил интерес к Реброву и заверил, что УАФ делает все, чтобы Сергей Станиславович заменил на тренерском мостике Петракова.

Рано говорить, но есть кандидатуры, мы надеемся. Есть, наверное, и план А, и план B и, думаю, план С. Ребров? Я не буду цеплять эту тему, она сложна и неоднозначна. Подождем. Мы бы хотели видеть Реброва, он сам хочет. Мы стараемся все сделать,

– рассказал Михайличенко.

К слову. В текущем сезоне Аль-Айн под руководством Реброва провел 20 матчей, в которых команда одержала 11 побед при 6 мировых и 3 поражениях. После 16 сыгранных поединков подопечные украинского наставника идут на 4 месте в Про-лиге ОАЭ. Отставание от лидера составляет 5 баллов.

Напомним, уже 26 марта сборная Украины начинает отбор на чемпионат Европы-2024. Первый официальный матч "сине-желтых" будет против мощной Англии. Также в отборе сине-желтые, кроме Англии, сыграют против Северной Македонии, Мальты и Италии.

СМИ подчеркивают, что Руслан Ротань выведет главную команду страны на этот поединок пока сборная не получит нового главного тренера. Отметим, что Ротань и так будет совмещать работу в "молодежке" и футбольном клубе Александрия. Наставнику, возможно, придется разорваться на все три фронта.

Уже бывший тренер "сине-желтых" Петраков после ухода из украинской сборной возглавил национальную команду Армении. Дебютный матч украинского тренера придется на квалификационный поединок Евро-2024 против Турции (25 марта).