Президент Ференцвароша Габор Кубатов рассказал, что главный тренер команды Сергей Ребров заявил о желании уйти еще в феврале.
Стоит внимания Ребров отказался возглавить АЕК
Наша самая большая проблема сейчас в том, что 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сказал через своего менеджера, что хочет уйти в конце сезона, и мы ищем нового тренера. Это стало неожиданностью,
– заявил президент "фради".
Кубатов рассказал, что не знал о разногласиях между Ребровым и менеджментом клуба. Также Кубатов сказал, что Ференцварош нашел потенциальных преемников украинца.
"Как ответственный менеджер, я не могу оставить команду перед квалификацией Лиги чемпионов без тренера. Мы оценили рынок, и у нас уже есть потенциальные кандидаты", – рассказал Кубатов.
Президент Ференцвароша заявил, что Ребров имел зарплату на европейском уровне, а клуб сделал все, чтобы он добился успеха. Ранее сообщалось, что тренер хочет больший оклад.
Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением. Я хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом. Это еще впереди,
– резюмировал Кубатов.
- Во главе Ференцвароша Ребров трижды подряд стал чемпионом Венгрии. Тренер впервые за 20 лет вывел "фради" в групповой этап Лиги чемпионов.
- Сообщалось, что в услугах 46-летнего тренера заинтересован АЕК, однако Ребров отказал грекам.
- Также тренера связывают со сборной Украины. Экс-наставник Динамо может стать преемником Андрея Шевченко, если тот покинет команду после Евро-2020.