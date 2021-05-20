Президент Ференцвароша Габор Кубатов рассказал, что главный тренер команды Сергей Ребров заявил о желании уйти еще в феврале.

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Наша самая большая проблема сейчас в том, что 10 февраля Сергей Ребров фактически подал в отставку. Он сказал через своего менеджера, что хочет уйти в конце сезона, и мы ищем нового тренера. Это стало неожиданностью,

– заявил президент "фради".

Кубатов рассказал, что не знал о разногласиях между Ребровым и менеджментом клуба. Также Кубатов сказал, что Ференцварош нашел потенциальных преемников украинца.

"Как ответственный менеджер, я не могу оставить команду перед квалификацией Лиги чемпионов без тренера. Мы оценили рынок, и у нас уже есть потенциальные кандидаты", – рассказал Кубатов.

Президент Ференцвароша заявил, что Ребров имел зарплату на европейском уровне, а клуб сделал все, чтобы он добился успеха. Ранее сообщалось, что тренер хочет больший оклад.

Блестящий тренер, которого я всегда хотел, но я должен смириться с его решением. Я хочу, чтобы мы сели и поговорили друг с другом. Это еще впереди,

– резюмировал Кубатов.