Ребров интересует другие клубы

Сообщается, что украинский тренер желает, чтобы ему увеличили зарплату на фоне интереса других клубов. Ребров вроде бы привлек внимание других клубов благодаря успехам во главе "фради".

К слову Европейское признание: Ребров – лучший тренер сезона в чемпионате Венгрии

Недавно Ребров дал интервью, в котором заявил, что думает о своем будущем, а не радуется успешному сезону. По словам тренера, руководство Ференцвароша с ним не обсуждало будущее сотрудничество. По мнению Реброва, это неправильная ситуация.

В Ференцвароше были удивлены высказываниями Реброва на пресс-конференции касательно будущего. У тренера действующий контракт с венграми еще на один год.

Издание Blikk сообщало, что Ференцварош контактировал с другими тренерами. Среди них Эусебио Ди Франческо и Петер Штегер. В клубе ответили, что не будут комментировать слухи.

Согласно данным источника, Ребров получал 3,4 миллиона долларов от клуба за выход в Лигу чемпионов и зарабатывает почти 68 тысяч долларов в месяц.