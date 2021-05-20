Президент Ференцвароша Габор Кубатов розповів, що головний тренер команди Сергій Ребров заявив про бажання піти ще в лютому.

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Наша найбільша проблема зараз у тому, що 10 лютого Сергій Ребров фактично подав у відставку. Він сказав через свого менеджера, що хоче піти в кінці сезону, і ми шукаємо нового тренера. Це стало несподіванкою,

– заявив президент "фраді".

Кубатов розповів, що не знав про розбіжності між Ребровим і менеджментом клубу. Також Кубатов сказав, що Ференцварош знайшов потенційних наступників українця.

"Як відповідальний менеджер, я не можу залишити команду перед кваліфікацією Ліги чемпіонів без тренера. Ми оцінили ринок, і у нас вже є потенційні кандидати", – розповів Кубатов.

Президент Ференцвароша заявив, що Ребров мав зарплату на європейському рівні, а клуб зробив усе, щоб він досяг успіху. Раніше повідомлялося буцімто тренер хоче більший оклад.

Блискучий тренер, якого я завжди хотів, але я повинен змиритися з його рішенням. Я хочу, щоб ми сіли й поговорили один з одним. Це ще попереду,

– резюмував Кубатов.