Ребров официально покинул Ференцварош

Украинский тренер Сергей Ребров официально покинул венгерский Ференцварош. Ребров покидает Ференцварош после 3 лет в Будапеште.

Стороны расторгли контракт

Ференцварош объявил об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера. Стороны расторгли контракт, ведь соглашение действовало до 30 июня 2022 года.

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47-летний специалист возглавлял венгерскую команду с лета 2018 года.

Под его руководством "Фради" трижды становились чемпионами Венгрии. Ребров впервые за долгое время вывел Ференцварош в еврокубки. Сначала клуб играл в группе Лиги Европы.

Впоследствии Ференцварош впервые за 25 лет играл на групповом этапе Лиги чемпионов, где команда заняла последнее место.