29 сентября " Ференцварош "Сергея Реброва встречался с "Мольд " в плей-офф Лиги чемпионов. Хозяева сыграли в "сухую" ничью, но по результату первого матча вышли в групповой раунд еврокубков.

Ференцварош – Мольде 0:0

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Безголевое начало

Украинцы Харатин и Зубков вышли со стартовых минут в составе "Ференцвароша". И первая опасность была именно от Харатина. Он получил хороший пас, перехитрил защитника, но с границы штрафной сильно пробил мимо стойки, пишет 24 канал.

Зубков нанес пушечный удар с дальнего расстояния. Мяч летел в направлении середины ворот, но Линде легко остановил его, выполнив сейв.

Первая острота от футболистов гостей была на 26-й минуте. Аурснес подхватил передачу, увидел, что голкипер вышел с линии ворот и пробил с дальнего расстояния. Однако, удар получился неудачным – мяч пролетел высоко над перекладиной.

Снова опасность была от украинца Зубкова, который нанес мощный удар в ворота, но его выстрел самоотверженно заблокировал защитник.

Вольф Эйкрем нанес удар, получив удачную передачу. Мяч, после его попытки с линии штрафной пролетел над перекладиной.

Ни одна из команд не смогла забить гол в первой 45-минутке – 0:0.

Исторический выход в группу Лиги чемпионов

Второй тайм команды начали не слишком активно. Грегерсен на 59-й минуте сумел сыграть на добивание, но его попытка была заблокирована.

Опять Зубков, который был одним из наиболее заметных во встрече, получил диагональную передачу, ворвался в штрафную и пробил в правый угол ворот – Линде удачно выбрал позицию и исполнил уверен сейв.

Ответ от гостей. Хестад получил точную передачу в штрафной и сразу пробил – Дибус продемонстрировал свое мастерство и исполнил блестящий сэйв.

Брюнгільдсен упустил прекрасную возможность вывести "Мольде" вперед в матче. Мяч, после его удара, пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

На 90 + 3 минуте "Ференцварош" таки забил благодаря усилиям Узуни, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

В итоге "сухая" ничья 0:0. Но принимая во внимание счет в первой игре 3:3, то дальше в групповой раунд Лиги чемпионов вышел именно "Ференцварош" украинцев. Венгерская команда впервые за 25 лет пробилась дальше раундов плей-офф.

Ференцварош – Мольде видеообзор