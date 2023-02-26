Сергей Кривцов приобрел 20 билетов для украинцев на поединок МЛС между Интером с Майами и Монреалем (2:0). Бывший игрок Шахтера сделал украинцев свидетелями своего прекрасного первого поединка за американскую команду.

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Украинский уголок в МЛС

Опытный защитник провел идеальный дебютный матч за свой новый коллектив. Кривцов забил гол в первом же поединке в футболке Интер Майами. За прекрасным стартом Сергея наблюдали 20 украинцев, попавших на матч с помощью самого Кривцова, купившего для своих земляк билеты на поединок. Об этом сообщил журналист Иен Гест.

Кривцов сказал мне, что купил около 20 билетов для местных украинских болельщиков. Было очень особенным, что они поддерживали его, когда он забил свой первый гол в МЛС в своем дебютном матче за Интер Майами. Кривцов говорит, что играть перед фанами было круто. Он рассказал, что это было прекрасно, потому что удалось хоть на мгновение забыть о ситуации в Украине,

– рассказал журналист.

Карьера Сергея Кривцова