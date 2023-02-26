Сергей Кривцов приобрел 20 билетов для украинцев на поединок МЛС между Интером с Майами и Монреалем (2:0). Бывший игрок Шахтера сделал украинцев свидетелями своего прекрасного первого поединка за американскую команду.
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Украинский уголок в МЛС
Опытный защитник провел идеальный дебютный матч за свой новый коллектив. Кривцов забил гол в первом же поединке в футболке Интер Майами. За прекрасным стартом Сергея наблюдали 20 украинцев, попавших на матч с помощью самого Кривцова, купившего для своих земляк билеты на поединок. Об этом сообщил журналист Иен Гест.
Кривцов сказал мне, что купил около 20 билетов для местных украинских болельщиков. Было очень особенным, что они поддерживали его, когда он забил свой первый гол в МЛС в своем дебютном матче за Интер Майами. Кривцов говорит, что играть перед фанами было круто. Он рассказал, что это было прекрасно, потому что удалось хоть на мгновение забыть о ситуации в Украине,
– рассказал журналист.
Карьера Сергея Кривцова
- Свой путь защитник начал в Запорожье, а именно в Металлурге. За местную команду Кривцов провел 42 матча, в которых забил 2 гола.
- Впоследствии Сергей перебрался в Шахтер, где и стал легендой донецкого коллектива. В общей сложности Кривцов провел за "горняков" 156 матчей, из которых 31 поединок в рамках еврокубков.
- За сборную Украины Кривцов наиграл 31 поединок, в том числе появился на поле и в четвертьфинальном матче Евро-2020 против сборной Англии.
- Наград у Сергея немало. В частности, он восьмикратный чемпион Украины, семикратный обладатель Кубка Украины, пятикратный обладатель Суперкубка Украины. Также Кривцов становился чемпионом Европы со сборной Украины U-19.
- Сергей присоединился к Интер Майами в последние дни 2022 года. Легенда Манчестер Юнайтед Фил Невилл, возглавляющий американский коллектив, очень тепло отзывался о трансфере украинца.