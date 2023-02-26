Украинский универсальный игрок вывел лондонский Арсенал на победный матч АПЛ против Лестера (0:1) в роли капитана команды. Инициаторами передачи лидерской повязки Зинченко стали игроки "канониров".

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Один за всех и все за одного

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, что футболисты команды решили проявить солидарность с народом Украины. Также коуч "канониров" отметил важность Зинченко для лондонского коллектива. Английский специалист доволен реализацией идеи и уверяет, что "все прошло как по маслу".

Все получилось так здорово, потому что это была инициатива игроков. Мартин Эдегор, капитан Арсенала, подошел ко мне в преддверии матча и сказал, что команда хочет сделать такой жест для Зинченко. Хотели показать Украине, насколько Александр важен для нас. Я рад, что все так сложилось, победу посвящаем ему и украинскому народу,

– рассказал Артета

Неофициальный лидер Арсенала