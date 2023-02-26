Украинский универсальный игрок вывел лондонский Арсенал на победный матч АПЛ против Лестера (0:1) в роли капитана команды. Инициаторами передачи лидерской повязки Зинченко стали игроки "канониров".
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Один за всех и все за одного
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, что футболисты команды решили проявить солидарность с народом Украины. Также коуч "канониров" отметил важность Зинченко для лондонского коллектива. Английский специалист доволен реализацией идеи и уверяет, что "все прошло как по маслу".
Все получилось так здорово, потому что это была инициатива игроков. Мартин Эдегор, капитан Арсенала, подошел ко мне в преддверии матча и сказал, что команда хочет сделать такой жест для Зинченко. Хотели показать Украине, насколько Александр важен для нас. Я рад, что все так сложилось, победу посвящаем ему и украинскому народу,
– рассказал Артета
Неофициальный лидер Арсенала
Украинский футболист взял роль капитана у 24-летнего норвежца Мартина Эдегора, который целую первую половину сезона выводил "канониров" в качестве лидера команды.
Эта капитанская повязка не дебютна в карьере Александра Зинченко на клубном уровне. Ранее украинец выводил на поле игроков Манчестер Сити на кубковый поединок в Англии. Тогда это был жест от манкунианцев по поводу солидарности с народом Украины.
Привыкать универсальному игроку такой ответственности не пришлось, поскольку Зинченко неоднократно выводил на поле национальную сборную "сине-желтых" в роли капитана команды.
Также следует отметить, что Зинченко не первый украинский капитан Арсенала в истории. В свое время Олег Лужный выводил на поле "канониров" на матч Кубка английской лиги.