Сергій Кривцов придбав 20 квитків для українців на поєдинок МЛС між Інтером з Маямі та Монреалем (2:0). Колишній гравець Шахтаря зробив українців свідками свого прекрасного першого поєдинка за американську команду.

Варте уваги "Присвячуємо це українському народу": Артета розповів, як Зінченко став капітаном Арсенала

Український куток в МЛС

Досвідчений захисник провів ідеальний дебютний матч за свій новоспечений колектив. Кривцов забив гол у першому ж поєдинку в футболці Інтер Маямі. За прекрасним стартом Сергія спостерігали 20 українців, які потрапили на матч за допомогою самого Кривцова, який придбав для своїх земляк квитки на поєдинок. Про це повідомив журналіст Ієн Гест.

Кривцов сказав мені, що придбав близько 20 квитків для місцевих українських уболівальників. Було дуже особливим, що вони його підтримували, коли він забив свій перший гол у МЛС у своєму дебютному матчі за Інтер Маямі. Кривцов каже, що грати перед фанами було круто. Він розповів, що це було чудово, бо вдалося хоч на мить забути про ситуацію в Україні,

– розповів журналіст.

Кар'єра Сергія Кривцова