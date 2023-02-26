В конце января ветеран Шахтера Сергей Кривцов подписал контракт с американским клубом Интер Майами. Партнеры по команде трогательно простились с Кривцовым, отдавшему 12 лет карьеры команде из Донецка. На Американском континенте защитника ждал новый вызов, пишет 24 канал.

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Фантастический дебют Кривцова

В первом туре МЛС Интер Майами принимал на своем поле Монреаль. Украинский легионер вышел на матч в стартовом составе "цапель".

В конце первого тайма Кривцов уже оказался в объятиях партнеров по команде. Во время розыгрыша углового экс-звезда Шахтера переправил мяч в сетку ворот соперника.

Видео гола Кривцова

В середине второго тайма подопечные Фила Невилла удвоили преимущество в матче, доведя его до победы. По итогам поединка Кривцов был признан лучшим игроком матча. Невероятный дебют украинского футболиста в сильнейшей американской лиге!

Отметим, что контракт 31-летнего футболиста с Интер Майами рассчитан до конца 2024 года. Клуб принадлежит группе инвесторов "Майами Бекхэм Юнайтед", которую возглавляет Дэвид Бекхэм.