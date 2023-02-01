На Сергея Кривцова, который только присоединился к Интер Майами, возлагают большие надежды. Главный тренер американского коллектива очень рад новому игроку.
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Волна уважения от звезды МЮ
Фил Невилл признался, что следил за выступлениями Сергея Кривцова. Английский тренер аплодирует нравственным качествам украинца.
Он играл на очень высоком уровне. Я изучал игры против Селтика и Реал Мадрида в Лиге чемпионов и сравнивал его с лучшими игроками мира. В Кривцове покой, качество, самоконтроль и опыт. Он сможет помочь нашим молодым игрокам,
– рассказал Невилл.
Также английский тренер еще раз уделил внимание опыту Кривцова. Невилл надеется, что это станет залогом успеха команды.
Разговаривать с опытным игроком – это не то же самое, что с молодыми. Он точно знает, чего хочет, как тренироваться и как играть на поле. Надеюсь, что Кривцов принесет этот опыт в нашу команду,
– отметил Невилл.
Карьера Сергея Кривцова
- Свой путь защитник начал в Запорожье, а именно в Металлурге. За тамошнюю команду Кривцов провел 42 матча, в которые забил 2 гола.
- Впоследствии Сергей перебрался в Шахтер, где и стал легендой донецкого коллектива. В общей сложности Кривцов провел за "горняков" 156 матчей, из которых 31 поединок в рамках еврокубков.
- За сборную Украины Кривцов наиграл 31 поединок, в том числе появился на поле и в четвертьфинальном матче Евро-2020 против сборной Англии.
- Наград у Сергея немало. В частности, он восьмикратный чемпион Украины, семикратный обладатель Кубка Украины, пятикратный обладатель Суперкубка Украины. Также Кривцов становился чемпионом Европы со сборной Украины U-19.