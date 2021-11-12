Серьезные проблемы с сердцем: нападающий Барселоны Агуэро рискует завершить карьеру

Результаты обследования форварда Барселоны Серхио Агуэро показали, что у футболиста серьезные проблемы с сердцем. Врачи прогнозируют, что в ближайшее время игрок может закончить свою карьеру.

Плохие новости для Агуэро

Ранее медики сообщали, что нападающий Барселоны пропустит три месяца из-за проблем со здоровьем. Однако оказалось, что все гораздо серьезнее, чем ожидалось.

Кстати Хави ввел ряд жестких правил в Барселоне: список

Результаты обследования свидетельствуют о том, что патология игрока не совместима с игрой в профессиональный футбол. В настоящее время Агуэро остается под пристальным наблюдением врачей.

Проблемы Агуэро со здоровьем: что известно