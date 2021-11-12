Серьезные проблемы с сердцем: нападающий Барселоны Агуэро рискует завершить карьеру
12 ноября 2021 , 12:55Читати новину українською
Источник:AS
Результаты обследования форварда Барселоны Серхио Агуэро показали, что у футболиста серьезные проблемы с сердцем. Врачи прогнозируют, что в ближайшее время игрок может закончить свою карьеру.
Плохие новости для Агуэро
Ранее медики сообщали, что нападающий Барселоны пропустит три месяца из-за проблем со здоровьем. Однако оказалось, что все гораздо серьезнее, чем ожидалось.
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Результаты обследования свидетельствуют о том, что патология игрока не совместима с игрой в профессиональный футбол. В настоящее время Агуэро остается под пристальным наблюдением врачей.
Проблемы Агуэро со здоровьем: что известно
- В матче 12-го тура Ла Лиги против Алавеса Серхио в конце первого тайма сигнализировал арбитру, что нуждается в помощи медиков. Аргентинец держался за грудь.
- Футболист самостоятельно покинул поле и досрочно завершил поединок.
- Врачи форварда сообщили, что при первых тестах обнаружли аритмию, уже не в первый раз.
- Летом Агуэро попрощался с Манчестером Сити, он присоединился к Барселоне на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел всего 4 матча.