Хави решил радикальным способом бороться с ситуацией, которая сложилась в клубе. В частности – отношением футболистов к своей работе.

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Теперь футболисты должны прибывать на базу за полтора часа до тренировки. Именно здесь они должны позавтракать, подготовиться к тренировке и выполнить индивидуальную работу. Кроме того, Хави хочет использовать это время утром, чтобы иметь возможность лично пообщаться с футболистами наедине.

Представители тренерского штаба должны прибыть еще раньше – за два часа до первой тренировки, чтобы к началу работы все было готово.

Что касается питания, то футболисты теперь будут находиться под наблюдением диетологов. Поэтому есть они должны на базе. Правильное питание должно помочь им избежать травм и улучшить физическую форму

В клубе снова вернули систему штрафов за нарушения. Их убрали после того, как команду покинул Луис Энрике. Но Хави хочет их вернуть, ведь во времена Гвардиолы они дали результат.

При этом штрафы за нарушения будут расти не в арифметической, а геометрической прогрессии. Для примера, за первое опоздание на тренировку футболист заплатит 100 евро штрафа. За второе – 200 евро. Третье опоздание обойдется ему уже в 400 евро. По данным журналистов, некоторые игроки во времена Луиса Энрике "насобирали" 6 тысяч евро штрафов за один сезон.

За 48 часов до матча игроки должны находиться дома после полуночи. Это для того, чтобы футболисты подходили к игре в оптимальном физическом состоянии. Хави надеется, что футболисты осознают необходимость вести упорядоченный образ жизни, тем более в преддверии игр.

Никому не гарантировано место в стартовом составе. Кто хорошо тренируется – тот играет.

Контроль за футболистами. Теперь тренерский штаб будет больше отслеживать внефутбольную деятельность игроков. Для примера, им нельзя будет отправиться в несколько часовое путешествие на самолете без разрешения тренерского штаба.

Запрет на экстремальные развлечения. Футболистам запретили заниматься деятельностью, которую в клубе называют рискованной. К таким, например, отнесли серфинг или езду на электрическом велосипеде. В клубе теперь это считают серьезным правонарушением. И такие случаи будут передавать в юридический отдел, поскольку это является грубым нарушением договора.

Футболисты являются частью клуба, поэтому они должны подавать пример другим. Игроки обязаны не вредить имиджу клуба. Им необходимо проявлять эмпатию к болельщикам. Во время поездок они должны соблюдать правила поведения и постоянно поощрять болельщиков Барселоны.